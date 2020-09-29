Мостовой высказался о результатах "Спартака" в этом сезоне

Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой рассказал, что думает о результатах московского клуба в этом сезоне.

После 9 туров РПЛ команда делит первое место с "Зенитом", имея в активе 20 баллов.

"Первое место "Спартака", разделенное с "Зенитом" после девяти туров, - заявка на борьбу за чемпионство. Еще до начала сезона я говорил, что красно-белые будут сражаться и не должны опуститься ниже третьего места с этим составом. В прошлом сезоне играла роль обстановка вокруг команды: и пенальти, и все остальное. Сейчас и команда хорошо смотрится, и судьи не мешают. Да и терять нечего: ниже седьмого места, которое заняли в прошлом сезоне, нельзя уже опуститься.

Борьба ноздря в ноздрю с "Зенитом" не заставляет "Спартак" нервничать. Там ведь еще три команды в четырех очках от них. В двух-трех турах все может поменяться. Хорошо, что эта группа команд идет рядом", - цитирует Мостового "ВсеПроСпорт".

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