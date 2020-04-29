Мостовой высказался о слухах о том, что "Локомотив" не будет продлевать контракт с Семиным

Экс-игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой высказался по поводу информации о том, что "Локомотив" расстанется с главным тренером Юрием Семиным.

Позже стало известно, что "железнодорожников" может возглавить сербский специалист Марко Николич.

"Пока бессмысленно будоражить эту тему. Сейчас главное, что обсуждают в футбольном мире, - это трансферы, назначения, увольнения и т. д. Просто потому что больше ничего не происходит. Поэтому я пока не отношусь серьезно к этой информации. А так, понятно, что для любого специалиста, который придет после Семина, эта должность будет расстрельной. Но нужно понимать, что ни один тренер не может работать в команде всю жизнь. Да, бывали случаи, когда специалисты возглавляли клубы по 20–30 лет. Но потом они уходили, и на их место приходили новые люди", - цитируют Мостового "Известия".

На данный момент чемпионат России приостановлен из-за панемии коронавируса.

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