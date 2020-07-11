Мостовой высказался о трёхматчевой дисквалификации Тедеско

Легенда московского "Спартака" Александр Мостовой дал оценку поведению главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско.

Напомним, что немецкий наставник был удалён во время дерби с "Локомотивом" за конфликт с арбитром и впоследствии дисквалифицирован на три матча.

"Можно было две игры дать максимум. Но, видимо, уже накипело. Мы же не знаем, какие слова там прозвучали. Думаю, учитывалось и то, что Тедеско - рецидивист, получил карточек, наверное, больше, чем футболисты. Вот в КДК и подумали: да сколько можно? Приехал человек в Россию и ведёт себя, будто он чуть ли не лучший тренер мира. Когда "Спартак" выигрывал, все кричали: "Смотрите, как он отдаётся игре, как переживает за команду!". А когда пошли поражения, все кричат уже по-другому. Человеку звезда упала с неба, поэтому он так себя и ведёт", - сказал Мостовой.

Тедеско возглавляет "Спартак" с октября прошлого года. Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

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