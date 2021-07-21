Мостовой высказался о возможном назначении Кунца в сборную России
Фото: инстаграм Александра Мостового
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможное назначение Штефана Кунца главным тренером российской национальной команды.
"Я ранее говорил, что если это иностранец, то это должен быть тренер с футбольным прошлым и авторитетный человек. Возглавлять сборную России - честь, у нас величайшая страна, одна из самых больших и богатых. Нашу сборную должен возглавлять именно авторитет, а не кто-то там. Нам говорили, что будет Тедеско или Виллаш-Боаш - ну смешно. У нас Россия, великая страна.
Если говорить о Кунце, он футбольный человек с хорошим прошлым, а вот второй вопрос спорный. Интересно, почему выбор пал именно на него, и кто предложил его кандидатуру? У меня вот такой вопрос к РФС. Странного и плохого ничего не могу сказать о Штефане, у меня нет каких-то аргументов против него. Вопросов больше чем ответов, однако опять же, немец… Скорее всего, здесь что-то агентское. Последние годы немцы на уровне сборных проваливались", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Напомним, что Кунц является тренером молодежной сборной Германии.
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