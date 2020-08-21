Мостовой высказался о возможном переходе Кокорина в "Рому"
Легенда московского "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал слухи, сватающие форварда "красно-белых" Александра Кокорина в "Рому".
"Вы знаете, дыма без огня не бывает. Тем более сообщил об этом Нобель Арустамян, который знает то, чего не знаем мы. Нужно, мне кажется, прислушиваться. Мы видим, что Кокорин был на тренировке "Спартака". Улыбается, бегает. Странное дело. Почему не могут самого Сашу спросить, что происходит? В принципе так в Европе делают. Почему он ни одной минуты за "Спартак" не сыграл? О нём же только со стороны говорят", - сказал Мостовой.
Напомним, что Кокорин только в начале месяца стал игроком "Спартака", заключив с клубом контракт по схеме "3+1".
Из-за травмы икроножной мышцы 29-летний нападающий до сих пор не дебютировал за "народную команду".
Не пропустите: "Спартак" отреагировал на слухи о серьезности травмы Кокорина. | http://soccernews.ru
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