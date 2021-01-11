Мостовой высказался о возможном возвращении Промеса в "Спартак"

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Мостовой высказался о возможном возвращении Промеса в "Спартак"Экс-футболист "Спартака" и сборной России Александр Мостовой оценил перспективы возможного возвращения форварда "Аякса" Квинси Промеса в Москву.

"Игроку только 29 лет, он в прекрасном возрасте для футболиста. Тут его отлично примут фанаты - Промес отлично показал себя когда играл за "красно-белых". Но возникает вопрос, почему он не хочет оставаться в "Аяксе"?

У него недавно возникли проблемы с законом, возможно, он как-то хочет от них уйти. Тогда выбор России понятен. У нас он может выложиться на 50% и будет одним из лучших. Это если сравнивать со многими другими легионерами. В футбольном аспекте "Спартак" только приобретёт. Но с другой точки зрения, я уже говорил, что на запад должны стремиться мы, а так получается, что приезжают к нам зарабатывать и потом пропадают", — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом "Чемпионата".

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