Мостовой высказался о возможном возвращении Промеса в "Спартак"

Экс-футболист "Спартака" и сборной России Александр Мостовой оценил перспективы возможного возвращения форварда "Аякса" Квинси Промеса в Москву.

"Игроку только 29 лет, он в прекрасном возрасте для футболиста. Тут его отлично примут фанаты - Промес отлично показал себя когда играл за "красно-белых". Но возникает вопрос, почему он не хочет оставаться в "Аяксе"?