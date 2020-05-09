Мостовой высказался о возобновлении Бундеслиги
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возобновлении Бундеслиги.
"Боязно было бы выходить играть после ситуации с коронавирусом. Все еще не верится, что в Германии начинают играть. Врачи нужно быть постоянно рядом с таким количеством игроков.
Сколько нужно времени для восстановления после такой паузы? За себя не скажу, это индивидуально. У всех было разное состояние перед карантином. Однако даю гарантии, что результаты матчей будут удивлять. Будет куча непредсказуемых игр. Я не буду удивлен, если "Бавария" проиграет "Хоффенхайму" со счетом 1:4, например", - заявил Мостовой.
Читайте также: Бундеслига возобновится на следующей неделе. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16