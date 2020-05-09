Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возобновлении Бундеслиги.

"Боязно было бы выходить играть после ситуации с коронавирусом. Все еще не верится, что в Германии начинают играть. Врачи нужно быть постоянно рядом с таким количеством игроков.

Сколько нужно времени для восстановления после такой паузы? За себя не скажу, это индивидуально. У всех было разное состояние перед карантином. Однако даю гарантии, что результаты матчей будут удивлять. Будет куча непредсказуемых игр. Я не буду удивлен, если "Бавария" проиграет "Хоффенхайму" со счетом 1:4, например", - заявил Мостовой.

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