Мостовой высказался о вручении Месси "Золотого мяча"

Фото: инстаграм Александра Мостового/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о вручении "Золотого мяча" аргентинскому нападающему "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси.

"Если бы не было перехода Месси в ПСЖ, если бы не было плохих результатов у "Барселоны", то Месси заслужил бы этот "Золотой мяч". Он – гениальный футболист, бесспорно. Другое дело, что награда дается по итогам сезона.

Я понимал, что, скорее всего, награду возьмет Левандовски. Но отдали ее Месси. Удивлен вроде бы, а вроде бы и нет. Он выиграл Кубок Америки, проголосовали за него. Но "Золотой мяч" все-таки дается не команде", - приводит слова Мостового "Еврофутбол".

Напомним, что 34-летний Месси завоевал "Золотой мяч" в седьмой раз в карьере и это является мировым рекордом. Ближайшим преследователем является португалец Криштиану Роналду, который выигрывал награду пять раз.

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