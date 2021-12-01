Мостовой высказался о вручении Месси "Золотого мяча"
Фото: инстаграм Александра Мостового/Автор неизвестен
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о вручении "Золотого мяча" аргентинскому нападающему "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси.
"Если бы не было перехода Месси в ПСЖ, если бы не было плохих результатов у "Барселоны", то Месси заслужил бы этот "Золотой мяч". Он – гениальный футболист, бесспорно. Другое дело, что награда дается по итогам сезона.
Я понимал, что, скорее всего, награду возьмет Левандовски. Но отдали ее Месси. Удивлен вроде бы, а вроде бы и нет. Он выиграл Кубок Америки, проголосовали за него. Но "Золотой мяч" все-таки дается не команде", - приводит слова Мостового "Еврофутбол".
Напомним, что 34-летний Месси завоевал "Золотой мяч" в седьмой раз в карьере и это является мировым рекордом. Ближайшим преследователем является португалец Криштиану Роналду, который выигрывал награду пять раз.
Не пропустите: Жена Месси отреагировала на "Золотой мяч" Лионеля. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Определились два фаворита в борьбе за Холанда
-
"Лидс" вырвал победу над "Кристал Пэлас"
-
Мостовой высказался о вручении Месси "Золотого мяча"
-
"Ювентус" уверенно обыграл худшую команду Серии А
-
"Ньюкасл" упустил победу над "Норвичем"
-
Газзаев назвал российского нападающего, который похож на Мбаппе по стилю игры
-
1
Легенда сборной Египта жестко высказался о геях
-
"Ньюкасл" нацелился на чемпиона Европы-2016
-
Россиянин Иосифов забил свой первый гол за "Вильярреал"
-
Заболотный и Зобнин рассказали о встрече с Карпиным
-
"Крылья Советов" продлили контракт с трансферной целью "Спартака"
-
"Фиорентина" Кокорина победила "Сампдорию" в Серии А
-
"Аталанта" Миранчука разгромила "Венецию"
-
Президент ПСЖ высказался о возможном назначении Зидана
-
Украинский футболист высказался о расставании с Владой Седан, которая стала женой Зинченко
-
"Барселона" договорилась с Торресом
-
Карпин рассказал, о чем говорил с футболистами сборной России
-
1
Жена Месси отреагировала на "Золотой мяч" Лионеля
-
Серхио Рамос пропустит ближайший матч ПСЖ
-
Это’О признался в любви к России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13