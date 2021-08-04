Мостовой высказался о Зареме

Фото: инстаграм Мостового/Автор неизвестен

Экс-футболист московского "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о Зареме Салиховой, супруге владельца красно-белых Леонида Федуна.

– Вы читали телеграм-канал Заремы Салиховой?

– Нет. А зачем?

– Там много любопытной информации о "Спартаке", особенно про трансферы.

– Мне интересно мнение футбольных людей, профессионалов. Госпожа Салихова к ним не относится, – сказал Мостовой.

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