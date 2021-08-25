Мостовой высказался о зарплатах российских футболистов в РПЛ
Фото: инстаграм Мостового/Автор неизвестен
Экс-игрок московского "Спартака" Александр Мостовой высказался о вероятной отмене лимита на легионеров в российской премьер-лиге.
"Дело не в лимите. Хороший футболист при любой системе будет играть. Основная проблема в том, что у нас необоснованно развратные зарплаты.
Я всю жизнь в футболе и не считаю чужие деньги. Но не могут люди, которые играют в чемпионате России и никогда нигде не выигрывали, получать как в Италии, Испании и Англии. Этой наценке способствует не лимит, у всех зарплаты раздуты.
Когда привозят иностранцев, зачем им дают такие деньги? Не поедут? Да и не надо ни хрена. Каждый год ведь кричат про своих воспитанников. Раньше выходили Иванов, Петров, Сидоров, им давали по пять тысяч долларов – и они играли. А сейчас приезжает иностранец, ему платят миллионы – и русский говорит: "А я чем хуже?"
И русскому тоже дают. А должны говорить: "Нет, Пупкин, чтобы получать больше, ты должен играть лучше".
Каждые два-три года придумывают какую-то проблему. Раньше жаловались, что у нас нет стадионов. Сейчас и стадионы появились, и тренировочные поля, и базы – а играть стали хуже.
Выигрывали – все нормально было с календарем, начали проигрывать – пошли разговоры про переход на систему "осень-весна". Ощущение, что скоро могут пятое время года придумать. Люди, больше всего об этом кричавшие, крутятся в системе российского футбольного союза (РФС).
Думаю, что отмену лимита не продавят. Хотя я уже ничему не удивляюсь. В нашем футболе все решают чиновники и деньги. Если это будет выгодно, отменят лимит. Но не на этом надо зацикливаться", – заявил Мостовой.
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