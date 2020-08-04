Мостовой высказался о зарплате Кокорина в "Спартаке"

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Мостовой высказался о зарплате Кокорина в "Спартаке"

Легенда "Спартака" Александр Мостовой поделился мыслями о переходе в московский клуб нападающего Александра Кокорина, а также порассуждал об условиях его контракта.

"Со спортивной точки зрения "Спартак" однозначно усилился. Кокорин уже сложившийся, опытный мастер. Нападающий достаточно хорошего уровня для РПЛ. Считаю, он может гарантировать "красно-белым" минимум 9-10 забитых мячей за сезон. Для нашего чемпионата это приличный показатель. Плюс у него русский паспорт. После той громкой истории, думаю, Александр заматерел, стал мудрее, спокойнее. По идее, ещё больше должен ценить футбол, без которого остался на полтора года.

Зарплата? 3 миллиона евро в год это многовато конечно. Перебор. Кокорин не играл за границей. В Европе за такую зарплату ему бы пришлось забивать по 20-25 мячей в АПЛ, Серии А. Я ни в коем случае не виню здесь Александра. Виноваты те, кто платит. Поверьте мне. Чтобы получать такую сумму в год, нужно быть минимум Давидом Вильей. Как минимум! А у нас средние даже по меркам РПЛ футболисты имеют какие-то бешеные контракты", - сказал Мостовой.

Напомним, что Кокорин присоединился к "красно-белым" на правах свободного агента и заключил контракт по схеме "3+1".

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