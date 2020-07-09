Мостовой высказался об атмосфере в матче "Зенит" - "Сочи"

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался по поводу матча 27-го тура РПЛ "Зенит" - "Сочи" (1:2).

"Кокорин и футболисты "Зенита" всегда улыбались друг другу, много таких моментов показывали. Обстановка была уже чемпионская. Многие футболисты "Сочи" ведь принадлежат "Зениту". Здесь ничего удивительного нет. У Кокорина хорошее положение сейчас. Он хорошо играет, забивает. Он может спокойно вернуться в "Зенит", если, конечно, руководители согласятся на это. А Кокорин любой команде легко и спокойно подойдет", - цитирует Мостового "Матч ТВ".

Напомним, после матч команде вручили чемпионский кубок. Напомним, Кокорин играет в "Сочи" на правах аренды.

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