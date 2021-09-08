Мостовой высказался об игре России в матче с Мальтой
Фото: инстаграм Александра Мостового/Автор
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой остался недоволен игрой российской национальной команды в матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборной Мальты (2:0).
"Оцениваю так же, как и с командой Кипра [2:0], качество игры среднее, даже ниже среднего. Команда Мальты нам могла забить гол в раздевалку после грубой ошибки, чуть в пустые ворота не забили, не забывайте, это сборная Мальты. А почему у нас все говорят, что все должно наладиться, ведь команда осталась той же, футболисты почти те же? Идет какая-то смена, но во всех сборных это происходит. Про Черчесова все забыли, хотя если бы был он, то точно так же сыграли бы, думаю, только Черчесова начали бы критиковать, а здесь, думаю, скажут, что все нормально", - приводит слова Мостового ТАСС.
Напомним, что победу россиянам принесли голы Федора Смолова и Зелимхана Бакаева.
Благодаря победе россияне по-прежнему делят первое место в Хорватией в своей отборочной группе.
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