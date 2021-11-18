Мостовой высказался об интересе к Захаряну со стороны европейских клубов

Фото: инстаграм Захарян/Автор неизвестен

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна в зарубежный клуб.

"Захарян – очень талантливый игрок. Мне он действительно очень нравится. У нас немногие умеют читать игру, а он может предвидеть ее на несколько шагов вперед.

Мое мнение – не стоит игроку уезжать в таком раннем возрасте. За границей очень трудно, у нас была безвыходная ситуация, мы уезжали в 20-21 год.

Правильно сказал Андрей Воронин, нужно оставить Арсена в покое. Он должен играть, получать удовольствие. Там он не будет получать удовольствие, потому что столкнется с определенными трудностями. Например, с конкуренцией", – сказал Мостовой.

Ранее сообщалось об интересе к Захаряну со стороны "Барселоны".

Также не пропустите: "Манчестер Юнайтед" смирился с потерей Погба. Игрок может перейти в "Реал". | http://soccernews.ru