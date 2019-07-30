Мостовой высказался об уходе Фернандо из "Спартака"

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Мостовой высказался об уходе Фернандо из "Спартака"

Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой рассказал, что  думает о переходе хавбека красно-белых Лукаса Фернандо в китайский клуб "Бэйцзин Гоань". Об этом сообщает "Чемпионат".

"Учитывая нынешнюю игру "Спартака", клуб потеряет с уходом бразильца. Но незаменимых людей не бывает, если это не Месси и Роналду", - сказал Мостовой.

Напомним, что Фернандо выступал за "Спартак" с июля 2016 года. С "красно-белыми" он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Всего в составе "народной команды" бразилец провёл 98 матчей, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

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