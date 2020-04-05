Мостовой высказался по поводу ситуации с коронавирусом в России

Теги александр мостовойкоронавирус

Мостовой высказался по поводу ситуации с коронавирусом в России

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой в инстаграме высказался по поводу пандемии коронавируса.

"Я предполагал ещё три недели назад, что к нам коронавирус дойдёт. У меня дети живут в Испании. Там всё намного жёстче. Они находятся дома, выезжают в магазин, и всё. Сейчас встал весь бизнес, кроме аптек, но это государство. Я даже не представляю, как всё это будет дальше. Поскорее бы всё закончилось. Мы сейчас даже не знаем, как будем выходить из этого состояния. Не только жизнь на волоске у многих, но и бизнес. Если бы людям сказали, что через месяц всё прекратится, то было бы проще, а сейчас полная неизвестность", - сказал Мостовой.

По последним данным, число подтвержденных заражений коронавируса в мире превысило 1 млн человек. В России количество заболевших насчитывается 5 тысяч человек.

Не пропустите: Мостовой: "Убери Роналду из сборной Португалии, и Украина будет выглядеть сильнее"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Врач "Реймса" покончил с собой из-за того, что заразился коронавирусом

Врач "Реймса" покончил с собой из-за того, что заразился коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов