Мостовой высказался по поводу ситуации с коронавирусом в России

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой в инстаграме высказался по поводу пандемии коронавируса.



"Я предполагал ещё три недели назад, что к нам коронавирус дойдёт. У меня дети живут в Испании. Там всё намного жёстче. Они находятся дома, выезжают в магазин, и всё. Сейчас встал весь бизнес, кроме аптек, но это государство. Я даже не представляю, как всё это будет дальше. Поскорее бы всё закончилось. Мы сейчас даже не знаем, как будем выходить из этого состояния. Не только жизнь на волоске у многих, но и бизнес. Если бы людям сказали, что через месяц всё прекратится, то было бы проще, а сейчас полная неизвестность", - сказал Мостовой.

По последним данным, число подтвержденных заражений коронавируса в мире превысило 1 млн человек. В России количество заболевших насчитывается 5 тысяч человек.

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