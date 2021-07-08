Мостовой высказался по поводу увольнени Черчесова с поста главного тренера сборной России

Фото: инстаграм Мостового/Автор неизвестен

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в разговоре со "Спорт-Экспресс" поделился мнением о решении РФС уволить Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

"Мы не играем никакой роли: согласны ли мы с решением РФС или нет. Если они расторгли контракт, значит расторгли. Все к этому шло. Мы много говорили на тему, кто бы мог стать новым тренером после провальной игры с Данией. Если будет кандидат, то это должен быть авторитетный иностранец. Он должен был где-то работать или сам играть в футбол. Устали уже от того, что в футбол идут все, кто видел его с самолета или вертолета. Это смешно. Тогда зачем в нашей стране играть в футбол? Пора перестать брать кого попало. Что делать людям, которые с детства им занимаются? Давайте тогда просто набирать всех подряд и все", — сказал Мостовой.

Напомним, что Черчесов работал в сборной с 2016 года. При нем российская сборная дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, а на чемпионате Европы заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Также не пропустите: Официально: Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России. | http://soccernews.ru