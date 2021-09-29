Мостовой ярко оценил победу "Зенита" над "Мальме"

Фото: инстаграм Александра Мостового/Автор неизвестен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре петербургского "Зенита" в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов со шведским "Мальме" (4:0).

"Зенит" выиграл уверенно и на удивление легко. Не знаю, что произошло с "Мальме", но хороший и, что главное, быстрый гол "Зенита" им здорово помог. Да, потом гости выровняли игру, но в целом играли боязливо. Я не понял, так ли был хорош "Зенит", или настолько плох "Мальме". Нельзя сказать, что "Зенит" приложил много усилий, будто на классе выиграл, но и соперник особо не создавал препятствий. У них ничего не было, даже в борьбу не шли особо. А после второго гола сразу было все понятно. "Зенит" еще может побороться с "Ювентусом" за выход из группы, итальянцы могут потерять очки с "Челси". Решающими будут матчи с "Ювентусом", но хоронить "Зенит" заранее точно не стоит", – приводит слова Мостового "Чемпионат".

Напомним, что победу российскому клубу принесли голы Клаудиньо, Далера Кузяева, Алексея Сутормина и Вендела. Следующий матч "Зенит" проведет дома с "Ювентусом". Встреча состоится 20 октября.