Мостовой ярко отреагировал на победу сборной России U21 над Испанией

Фото: инстаграм Александра Мостового/Автор неизвестен

Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о победе молодежной сборной России U21 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года с Испанией (1:0).

"Да, это глоток свежего воздуха, но я думал, что наши не проиграют. Видел ничейный результат: мы играли дома, условия для Испании некомфортные — ноль градусов. Плюс три или четыре основных футболиста у испанцев не играли. Наша молодежка душила, гнала и запугивала Испанию. По моментам даже больше могли забить. Но сравнивать с основной сборной не надо. Для испанцев играть в такую температуру очень сложно. Испанцы пока на первом месте, еще играть и играть", — приводит слова Мостового "Чемпионат".

Россия, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы С. Испания также имеет 15 очков в активе, но опережает россиян по разнице мячей.

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