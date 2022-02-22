Мостовой ярко отреагировал на смену эмблемы "Спартака"
Фото: инстаграм Александра Мостового/Автор неизвестен
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением об изменении эмблемы московского клуба.
"Вообще не понимаю, в чем разница. Думаю, многие со мной согласятся, потому что смотришь на ту и на другую эмблему, видишь, что это "Спартак". Немножко звездочки, наверное, побольше сделали. Но это же не принципиально — побольше, поменьше. В остальном все также: буква С, мяч, белая полоса, красный ромб. Так что никаких вообще различий, я не понимаю. Если на это еще затратили деньги, то это вообще бред тогда", - написал Мостовой в своем телеграм-канале.
53-летний Мостовой в бытность футболистом выступал за "Спартак" с 1987 по 1991 годы. Также играл за "Красную Пресню", "Бенфику", "Кан", "Страсбур", "Сельту" и "Алавес". За сборную СССР сыграл 13 матчей и забил три гола. За сборную России провел 50 матчей и забил 10 мячей.
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