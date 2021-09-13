Мостовой ярко отреагировал на уход Фернандеса из сборной России
Фото: инстаграм Александра Мостового/Автор неизвестен
Бывший полузащитник московского "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о решении защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.
"Нужно сказать ему спасибо, что согласился играть за нашу сборную и внес свой вклад. Фернандесу уже 30 лет, поэтому игрок хочет сосредоточиться на выступлении за клуб, а не за сборную. Для меня он запомнился своей работоспособностью. Во всех играх он показывал высокий класс игры для нашей сборной. Я сторонник того, чтобы русские ребята играли за нашу сборную. Он показал им, как нужно готовиться, как нужно отдаваться в любой игре", — приводит слова Мостового "Спорт-Экспресс".
30-летний Фернандес родился в Бразилии, но в 2016 году получил российское гражданство специальным указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Всего за сборную России он провел 33 матча и забил пять голов. Четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года.
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