Мостовой ярко высказался о победе "Спартака" над "Уфой"
Фото: инстаграм Александра Мостового/Автор неизвестен
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением об игре московского клуба в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (2:0).
"Конечно, рано говорить о том, что игра у "Спартака" налаживается. Хорошо, что сегодня победили, учитывая негативную обстановку вокруг и внутри клуба. Сегодня нужно смотреть не на игру, а на результат. Нельзя сказать, что сегодня "Спартак" играл здорово. Даже в некоторых прошлых играх команда выглядела лучше, но не могла забить. Надеюсь, что сегодня эта неудачная серия прервалась. "Спартак" — одна из самых обсуждаемых команд. Приходя в неё, любой тренер знает, что не будет спокойно, если команда на 8 месте. Может, Руй Витория изначально этого не знал, но после двух-трёх туров понял это", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Благодаря победе "Спартак" вышел на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч в РПЛ "красно-белые" проведут 3 октября на выезде с грозненским "Ахматом".
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