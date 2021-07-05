Мостовой ярко высказался о возможном назначении Тедеско в сборную России
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой подверг критике идею приглашения в сборную России бывшего главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
"Тедеско не нужен сборной России, у нас своих людей предостаточно. Повторял это много раз и повторю еще и еще. Наши могут спокойно руководить сборной, абсолютно спокойно. Я не буду говорить, что с Черчесовым будет лучше, потому что все рано или поздно заканчивается, кто не справляется — уходит. Но Тедеско — абсолютно нет", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что руководство Российского футбольного союза рассматривает вариант с отставкой нынешнего главного тренера Станислава Черчесова после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы.
Не пропустите: Федун выступил за увольнение Черчесова из сборной России. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Атлетико" показал форму на следующий сезон
-
"Сельта" усилилась форвардом сборной Аргентины
-
Два турецких топ-клуба поборются за Ярмоленко
-
Владелец "Наполи" высказался о возможном уходе Инсинье
-
Роналду близок к продлению контракта с "Ювентусом"
-
Федун высказался о будущем Крала в "Спартаке"
-
Мостовой ярко высказался о возможном назначении Тедеско в сборную России
-
"Спартак" одержал первую победу под руководством Руя Витории
-
Федун рассказал, почему Тиль не заиграл в "Спартаке"
-
Анелька дал совет Мбаппе относительно дальнейшей карьере
-
"Аталанта" может надолго потерять Малиновского
-
Кирилл Комбаров завершил карьеру и получил должность в клубе РПЛ
-
Венгер предложил радикальную реформу чемпионатов мира
-
Мухин получил в ЦСКА игровой номер легенды "армейцев" (фото)
-
Гендузи объявил об уходе из "Арсенала"
-
Федун выступил за увольнение Черчесова из сборной России
-
Опубликована символическая сборная 1/4 финала Евро-2020 по версии WhoScored
-
Гагнидзе прокомментировал свой переход в "Динамо"
-
"Ренн" назвал "Манчестер Юнайтед" стоимость Камавинга
-
Рибери определился со своим будущим