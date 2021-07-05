Мостовой ярко высказался о возможном назначении Тедеско в сборную России

Теги россияалександр мостовойдоменико тедеско

Мостовой ярко высказался о возможном назначении Тедеско в сборную России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой подверг критике идею приглашения в сборную России бывшего главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.

"Тедеско не нужен сборной России, у нас своих людей предостаточно. Повторял это много раз и повторю еще и еще. Наши могут спокойно руководить сборной, абсолютно спокойно. Я не буду говорить, что с Черчесовым будет лучше, потому что все рано или поздно заканчивается, кто не справляется — уходит. Но Тедеско — абсолютно нет", - приводит слова Мостового "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что руководство Российского футбольного союза рассматривает вариант с отставкой нынешнего главного тренера Станислава Черчесова после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы.

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