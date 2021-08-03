Мостовой ярко высказался об уходе Карпина из "Ростова"
Фото: инстаграм Александра Мостового/Автор неизвестен
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера "Ростова".
"Не кажется, что это смешно? В том плане, что это можно было сделать в тот момент, когда назначали на пост главного тренера сборной России. Я тогда говорил, что совмещать посты нельзя. Просто смешно, что хотят, то и делают, захотели — совмещают, захотели — убрали.
Для меня это не было ожидаемо. Когда говорят, что будет совмещать до декабря, то это неправильно, изначально эта ситуация неправильная, когда захотели, назначили с совмещением, а потом захотели и убрали. Станет ли это плюсом для Карпина и сборной? А зачем это сейчас, тогда можно и из сборной уходить", — приводит слова Мостового ТАСС.
52-летний Карпин тренировал "Ростов" с 2017 года. Лучшим достижением клуба за этот период было пятое место в Российской Премьер-Лиге. Контракт тренера со сборной России рассчитан до конца 2021 года с возможностью продления.
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