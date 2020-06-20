Мостовой: "Заболотный забивает детям и радуется, будто чемпионат мира выиграл"

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался по поводу поведения нападающего "Сочи" Антона Заболотного в матче 23-го тура РПЛ с "Ростовом" (10:1).

В этой встрече футболист оформил дубль.

"Заболотный всех удивил? Тем, что детям забил? Это его уровень показывает - человеку 30 лет, а он забил детям и радуется, будто чемпионат мира выиграл. Ему стыдно должно быть, а у "Сочи" ни стыда ни совести", - передает слова Мостового "Чемпионат".

Напомним, несколько дней назад стало известно, что вся команда "Ростова" ушла на карантин из-за шести заболевших коронавирусом футболистов. Руководство команды просило перенести матч 23-го РПЛ с "Сочи", однако южане не согласились откладывать встречу. В итоге "Ростов" выпустил смешанную команду: часть игроков молодежного состава, часть из "Ростова" 2003.

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