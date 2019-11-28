Мостовой заявил, что "Краснодар" обыграет "Базель"

Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой рассказал, чего ждет от матча "Краснодара" с "Базелем".

Встреча состоится сегодня, 28 ноября, в Краснодаре. Начало - в 18:50 (мск). Первая игра команд завершилась разгромным поражением российского клуба.

"Конечно, шансы есть и немаленькие. Я думаю, что "Краснодар" будет ближе к победе, чем к поражению. Тем более по таблице, если сегодня выиграют, то появятся хорошие шансы на выход. Должен быть свой реванш, 5:0 вряд ли кто забудет. Мне кажется, что "Краснодар" может выиграть 2:1", - сказал Мостовой.

В турнирной таблице группы C "Краснодар" после 4 туров занимает 3 место, имея в активе 6 очков.

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