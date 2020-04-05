Мостовой заявил, что все еще хочет стать тренером

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой сказал, что все еще рассматривает вариант того, чтобы стать тренером. Об этом сообщает "Чемпионат".



"У меня не пропало желание стать тренером. Но есть же большое количество примеров, когда люди без бумажки-лицензии тренируют. Тренер им является не потому, что у него есть бумажка. А почему тогда тренером являются те, кто никогда не играл в футбол? Это всё равно, что я возьму и пойду завтра получать лицензию хирурга. Это же не значит, что я смогу им быть. Когда люди раньше сдавали на лицензию, я был в Испании, не мог учиться здесь. А в Испании нужно было постоянно отлучаться, чтобы учиться там, плюс там было большое количество желающих", - сказал Мостовой.

Ранее Мостовой высказался по поводу ситуации с коронавирусом в России.

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