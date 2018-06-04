Мостовой: "Зенит" поторопился с увольнением Манчини"
Известный в прошлом футболист Александр Мостовой считает, что решение "Зенита" уволить наставника Роберто Манчини могло быть поспешным.
Итальянец проработал с командой год.
"Возможно, "Зенит" поторопился с отставкой Манчини. Все-таки в первом сезоне у него было слишком много футболистов в обойме, и с ходу разобраться со всем этим многообразием было непросто. Если бы ему дали еще один шанс, не исключено, что он смог бы выправить ситуацию.
"Зенит" так себя зарекомендовал, что от них всегда ждут назначения какого-то именитого иностранного тренера, Во многом это уже вопрос имиджа. В команде всегда много легионеров, и руководство, видимо, считает, что специалисту из-за границы будет проще найти с ними общий язык. Но питерцы уже неоднократно обжигались с назначением иностранцев и теперь решили пойти иным путем", - отметил Мостовой.
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