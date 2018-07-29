Мостовой: "Звания ЗМС присвоены сборной России не совсем по-спортивному"

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой прокомментировал получение игроками сборной России званий Заслуженных мастеров спорта.

"Как раз сейчас читаю новости про это событие. Знаю, что уже высказались многие наши знаменитые спортсмены, в частности, Гамова, Кожевников, Тарасова. Я считаю, что звания присвоены не совсем по-спортивному. Сейчас получается, что ЗМС дали за восьмое место. А, например, я 20 лет играл в футбол, забил под 200 голов, и у меня этого звания нет.

Хотя в других странах такогого звания, как ЗМС, нет вообще. Конечно, тебя запомнят не за наличие звания, а за то, как ты играл. Звания ЗМС в футболе достойны призовые места на каком-нибудь крупном турнире - в мире медали даются именно за это, но не за выход в четвертьфинал", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Дмитрий Комбаров хочет вернуться в сборную России. | soccernews.ru