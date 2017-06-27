Мотта близок к уходу из ПСЖ
Полузащитник французского ПСЖ Тьяго Мотта близок к уходу из своего клуба, информирует football.fr.
По сведениям источника, парижане не намерены продлевать контракт с 34-летним хавбеком, который уже через три дня станет свободным агентом. Учитывая это, итальянец намерен выслушать предложения заинтересованных в нем клубов.
В завершившемся сезоне Мотта забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 42 матчах за ПСЖ.
Напомним, Перес хочет заполучить одного из двух ведущих игроков ПСЖ. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Монако
|38
|95
|2
|ПСЖ
|38
|87
|3
|Ницца
|38
|78
|4
|Олимпик Лион
|38
|67
|5
|Олимпик Марсель
|38
|62
|6
|Бордо
|38
|59
|7
|Нант
|38
|51
|8
|Сент-Этьен
|38
|50
|9
|Ренн
|38
|50
|10
|Генгам
|38
|50
|11
|Лилль
|38
|46
|12
|Анжер
|38
|46
|13
|Тулуза
|38
|44
|14
|Метц
|38
|43
|15
|Монпелье
|38
|39
|16
|Дижон
|38
|37
|17
|ФК Кан
|38
|37
|18
|Лорьян
|38
|36
|19
|Нанси
|38
|35
|20
|Бастия
|38
|34