Мотта близок к уходу из ПСЖ

Теги тьяго моттапсж

Мотта близок к уходу из ПСЖПолузащитник французского ПСЖ Тьяго Мотта близок к уходу из своего клуба, информирует football.fr.

По сведениям источника, парижане не намерены продлевать контракт с 34-летним хавбеком, который уже через три дня станет свободным агентом. Учитывая это, итальянец намерен выслушать предложения заинтересованных в нем клубов.

В завершившемся сезоне Мотта забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 42 матчах за ПСЖ.

Напомним, Перес хочет заполучить одного из двух ведущих игроков ПСЖ. | soccernews.ru

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