Мотта дисквалифицирован на три матча
Итальянский полузащитник ПСЖ Тьяго Мотта получил трехматчевую дисквалификацию, сообщает Официальный сайт Лиги 1.
Хавбек получил такое наказание за свое удаление в матче 31-го тура чемпионата Франции с "Анжером" (2:1). В той встрече итальянец получил прямую красную карточку уже на 16-й минуте за фол на Ромене Томе.
Мотта уже пропустил игру с "Ниццей" (2:1), а также не сыграет в матчах с "Сент-Этьеном" (6-го апреля) и "Монако" (15-го апреля).
В этом сезоне 35-летний Мотта провел за ПСЖ 22 матча и забил 1 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|31
|83
|2
|Монако
|30
|66
|3
|Марсель
|30
|59
|4
|Лион
|30
|57
|5
|Ренн
|30
|45
|6
|Нант
|30
|44
|7
|Монпелье
|30
|42
|8
|Ницца
|30
|42
|9
|Сент-Этьен
|30
|39
|10
|Дижон
|30
|38
|11
|Бордо
|30
|37
|12
|Анжер
|31
|35
|13
|ФК Кан
|30
|35
|14
|Генгам
|30
|35
|15
|Страсбур
|30
|32
|16
|Амьен
|30
|31
|17
|Тулуза
|30
|30
|18
|Труа
|30
|29
|19
|Лилль
|30
|28
|20
|Метц
|30
|21