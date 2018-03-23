Мотта дисквалифицирован на три матча

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Мотта дисквалифицирован на три матча
Итальянский полузащитник ПСЖ Тьяго Мотта получил трехматчевую дисквалификацию, сообщает Официальный сайт Лиги 1.

Хавбек получил такое наказание за свое удаление в матче 31-го тура чемпионата Франции с "Анжером" (2:1). В той встрече итальянец получил прямую красную карточку уже на 16-й минуте за фол на Ромене Томе.

Мотта уже пропустил игру с "Ниццей" (2:1), а также не сыграет в матчах с "Сент-Этьеном" (6-го апреля) и "Монако" (15-го апреля).

В этом сезоне 35-летний Мотта провел за ПСЖ 22 матча и забил 1 гол.

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