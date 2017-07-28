Мотта: "Конечно, мы обсуждаем в команде ситуацию с Неймаром"

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Мотта: "Конечно, мы обсуждаем в команде ситуацию с Неймаром"Полузащитник французского ПСЖ Тиаго Мотта прокомментировал ситуацию с возможным переходом в его клуб форварда каталонской "Барселоны" Неймара.

"Конечно, мы говорим об этой ситуации. Он - отличный игрок. Какая команда не хотела бы заполучить Неймара? Все хотели бы иметь его в своей команде. "Барса" не хочет потерять его... он может изменять ситуацию на поле. Если он придет, мы будем ждать его с распростертыми объятиями. Я надеюсь, что все закончится хорошо для ПСЖ, потому что играть с игроком его уровня - редкость", - цитирует 34-летнего хавбека Yahoo Sports.

Напомним, Алвес не уговаривал Неймара перейти в ПСЖ. | soccernews.ru

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