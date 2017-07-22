Мотта: "Мы будем очень рады, если Неймар перейдёт в ПСЖ"

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Мотта: "Мы будем очень рады, если Неймар перейдёт в ПСЖ"

Хавбек ПСЖ Тьяго Мотта высказался по поводу возможной покупки парижским клубом бразильского нападающего "Барселоны" Неймара.

"Выдающимся футболистам и чемпионам всегда рады в Париже. Мы будем очень рады, если Неймар перейдёт. Безусловно, "Барселона" не хочет терять такого чемпиона, это вполне естественно" - сказал Мотта.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов выплатить полную сумму отступных за Неймара в размере 222 миллионов евро. 

Не пропустите: УЕФА предупреждает ПСЖ о возможном нарушении правил ФФП в случае трансфера Неймара. | http://soccernews.ru

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