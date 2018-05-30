Мотта назвал игрока "Реала", которого бы он хотел видеть в ПСЖ

Теги псжреал мадридтони кроостьяго мотта

Мотта назвал игрока "Реала", которого бы он хотел видеть в ПСЖБывший полузащитник ПСЖ Тьяго Мотта, завершивший свою карьеру по окончанию текущего сезона, назвал игрока мадридского "Реала", которого бы он хотел видеть на "Парк де Пренс".

"Мне бы очень хотелось увидеть Крооса в Париже. Он хорошо подходит для ПСЖ, он может играть на всех трех позициях в полузащите, он - исключительный игрок, я восхищаюсь им на протяжении уже долгого времени", - цитирует уже бывшего футболиста Le Parisien.

Напомним, ПСЖ определился с размером предложения по Роналду. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших игроков сезона в Серии А

Топ-10 лучших игроков сезона в Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов