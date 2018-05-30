Мотта назвал игрока "Реала", которого бы он хотел видеть в ПСЖ

Бывший полузащитник ПСЖ Тьяго Мотта, завершивший свою карьеру по окончанию текущего сезона, назвал игрока мадридского "Реала", которого бы он хотел видеть на "Парк де Пренс".

"Мне бы очень хотелось увидеть Крооса в Париже. Он хорошо подходит для ПСЖ, он может играть на всех трех позициях в полузащите, он - исключительный игрок, я восхищаюсь им на протяжении уже долгого времени", - цитирует уже бывшего футболиста Le Parisien.

Напомним, ПСЖ определился с размером предложения по Роналду. | soccernews.ru