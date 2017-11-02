Мотта не будет прооперирован
Полузащитник ПСЖ Тиаго Мотта не будет прооперирован.
По информации Le Figaro, после обследования стало известно, что на данный момент нет необходимости хирургического вмешательства по поводу травмы мениска.
Отметим, что точные сроки восстановления не называются.
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Турнир прогнозов: анонс 16 тура
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|11
|29
|2
|Монако
|11
|25
|3
|Лион
|11
|22
|4
|Марсель
|11
|21
|5
|Нант
|11
|20
|6
|Сент-Этьен
|11
|18
|7
|ФК Кан
|11
|18
|8
|Бордо
|11
|16
|9
|Монпелье
|11
|15
|10
|Тулуза
|11
|15
|11
|Генгам
|11
|14
|12
|Анжер
|11
|13
|13
|Ренн
|11
|12
|14
|Дижон
|11
|12
|15
|Труа
|11
|12
|16
|Амьен
|10
|10
|17
|Ницца
|11
|10
|18
|Страсбур
|11
|10
|19
|Лилль
|10
|6
|20
|Метц
|11
|3