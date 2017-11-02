Мотта не будет прооперирован

Теги тьяго моттапсж

Мотта не будет прооперированПолузащитник ПСЖ Тиаго Мотта не будет прооперирован.

По информации Le Figaro, после обследования стало известно, что на данный момент нет необходимости хирургического вмешательства по поводу травмы мениска.

Отметим, что точные сроки восстановления не называются. 

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