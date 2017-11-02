Полузащитник ПСЖ Тиаго Мотта не будет прооперирован.

По информации Le Figaro, после обследования стало известно, что на данный момент нет необходимости хирургического вмешательства по поводу травмы мениска.

Отметим, что точные сроки восстановления не называются.

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