Мотта: "Неймару будет проще остаться в "Барселоне", но мы ждем его в ПСЖ"



Полузащитник ПСЖ Тьяго Мотта прокомментировал информацию о том, что его клуб может приобрести нападающего "Барселоны" Неймара.

"Вопросы по трансферу Неймара лучше задавать руководство ПСЖ. Это будет очень серьезное решение. У Неймара есть люди, которые могут дать ему совет, но надеюсь, что он сам все решит. Ему нужно продолжать расти как футболисту и личности. Мы с восторгом примем его в команде", - приводит слова Мотты ESPN.

Напомним, что ПСЖ намерен заплатить за 25-летнего Неймара за полную сумму отступных, которая составляет 222 миллиона евро.

Не пропустите: Президент ПСЖ: "Переговоры по Неймару продвигаются". | http://soccernews.ru