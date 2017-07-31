Мотта: "Неймару будет проще остаться в "Барселоне", но мы ждем его в ПСЖ"

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Мотта: "Неймару будет проще остаться в "Барселоне", но мы ждем его в ПСЖ"
Полузащитник ПСЖ Тьяго Мотта прокомментировал информацию о том, что его клуб может приобрести нападающего "Барселоны" Неймара.

"Вопросы по трансферу Неймара лучше задавать руководство ПСЖ. Это будет очень серьезное решение. У Неймара есть люди, которые могут дать ему совет, но надеюсь, что он сам все решит. Ему нужно продолжать расти как футболисту и личности. Мы с восторгом примем его в команде", - приводит слова Мотты ESPN.

Напомним, что ПСЖ намерен заплатить за 25-летнего Неймара за полную сумму отступных, которая составляет 222 миллиона евро.

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