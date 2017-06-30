Мотта покинет ПСЖ

Агент полузащитника ПСЖ Тьяго Мотты Алессандро Канови заявил, что его клиент не останется в парижском клубе.

"Решение принято на 90 процентов. Завтра выступления Мотты за ПСЖ закончатся. Это невероятно", - приводит слова Канови L’Equipe.

Контракт хавбека с парижанами истекает сегодня, 30 июня и он не сумел договориться о продлении соглашения.

34-летний Мотта выступал за ПСЖ с 2012 года, провел за клуб 201 матч и забил 11 голов.

Не пропустите: Изображение Верратти пропало с рекламных плакатов ПСЖ. | http://soccernews.ru