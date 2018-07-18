Мотта получил должность тренера в ПСЖ

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Мотта получил должность тренера в ПСЖ

Бывший полузащитник ПСЖ Тьяго Мотта назначен тренером юношеской командой парижан (U19), сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня, 18 июля, итальянец проведет свое первое тренировочное занятие с командой.

Напомним, что хавбек завершил карьеру по окончании минувшего сезона.

35-летний Мотта выступал за ПСЖ с 2012 по 2018 годы.

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