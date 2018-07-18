Мотта получил должность тренера в ПСЖ
Бывший полузащитник ПСЖ Тьяго Мотта назначен тренером юношеской командой парижан (U19), сообщает официальный сайт клуба.
Сегодня, 18 июля, итальянец проведет свое первое тренировочное занятие с командой.
Напомним, что хавбек завершил карьеру по окончании минувшего сезона.
35-летний Мотта выступал за ПСЖ с 2012 по 2018 годы.
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|Ницца
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|Монпелье
|38
|51
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|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
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|Амьен
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|45
|14
|Анжер
|38
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|ФК Кан
|38
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|38
|18
|Тулуза
|38
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|19
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|38
|33
|20
|Метц
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|26