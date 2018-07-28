Мотта поставил Мбаппе выше Месси

Известный в прошлом футболист Тиаго Мотта поставил форварда ПСЖ Килиана Мбаппе выше лидера атак каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

" Видел ли я когда-либо такого игрока, как Мбаппе, в его возрасте? Никогда... Я следил за ним со времени его выступления в "Монако". Он впечатлил меня в день своего выступления на "Парк де Пренс" в сентябре прошлого года. Когда я увидел его, я сказал себе: "Этот парень особенный".

С таким отношением к делу в 18 лет, несмотря на все обстоятельства его громкого трансфера, его ждет большое будущее. Мы ежедневно наблюдали за ним на тренировках, в матчах, и мы лишь удостоверились в его огромном таланте как игрока. Я чувствовал, что он станет футбольной звездой ", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, Мотта выступал за "Барселону" во время дебюта за нее Месси.

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