Мотта рассказал, как он останавливал Месси на тренировке "Барселоны"

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Мотта рассказал, как он останавливал Месси на тренировке "Барселоны"
Полузащитник ПСЖ Тьяго Мотта вспомнил о том, как он играл за "Барселону".

"Как-то на тренировке я жестко сыграл против Месси, и его отец начал кричать на меня. Он сказал, что я слишком сильно его ударил, но это был единственный способ остановить Месси. У нас каждая тренировка была войной. Стоило мне получить мяч, как все сразу требовали пас. Как-то Пуйоль стал жестко отвечать мне. После этого меня стали больше уважать.

Мне было нелегко под руководством ван Гала. Достаточно было не заправить футболку и он не позволял начать тренировку. Тогда Иньеста пришел в первую команду. Он был выдающимся футболистом даже в 14 лет и никого не боялся", - цитирует Мотту Marca.

Напомним, что 35-летний Мотта выступал за "Барселону" с 2001 по 2007 годы и выиграл с клубом два чемпионата Испании и Лигу Чемпионов.

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