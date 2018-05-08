Мотта рассказал, какой клуб он хотел бы возглавить

Хавбек ПСЖ Тьяго Мотта задумался о тренерской карьере.

"Моя цель - в один прекрасный день возглавить ПСЖ. Конечно, до этого много чего может произойти, но эта мысль давно сидит у меня в голове" - приводит слова Мотты Football Italia.

Отметим, что соглашение Мотты с клубом истекает по окончании сезона.

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