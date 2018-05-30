Мотта советует Неймару не переходить в "Реал"

Полузащитник ПСЖ Тьяго Мотта советует своему партнёру по команде Неймару не переходить в мадридский "Реал".

"Если ему нужен мой совет, то я рекомендую не переходить в "Реал". Настоящий вызов для него - выиграть Лигу Чемпионов с ПСЖ. Но Неймар сам себе босс. Он может самостоятельно принять решение и реализовать его. Конечно, я могу ошибаться, но так я вижу ситуацию" - цитирует Мотту El Mundo Deportivo.

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