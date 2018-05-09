Мотта высказался о победе ПСЖ в Кубке Франции

Теги тьяго моттапсж

Мотта высказался о победе ПСЖ в Кубке ФранцииПолузащитник "ПСЖ"  Тиаго Мотта прокомментировал победу своей команды над "Ле-Эрбье" (2:0) в финале Кубка Франции.

Напомним, что соперник парижан представляет третий по силе дивизион страны.

"Вот так и мы должны были настроиться и подойти к игре. Но все хорошо сыграли. И нужно поздравить соперника с хорошим футболом. Это было отличное шоу для публики. Мы счастливы очередному титулу. Для меня это последний титул. Так что я отмечу как следует",- отметил он.

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