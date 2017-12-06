Моура может покинуть Европу

Вингер французского ПСЖ Лукас Моура может перебраться в китайскую Суперлигу, информирует le10sport.

По сведениям источника, 25-летний бразилец получил заманчивое предложение от "Бэйцзин Гоань". Однако в настоящее время футболист планирует продолжить выступление в Европе. В случае, если достойного предложения от клубов Старого Света он не получит, Моура будет готов перебраться в Китай.

Напомним, ПСЖ потерял Тиаго Силву. | soccernews.ru