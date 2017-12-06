Моура может покинуть Европу
Вингер французского ПСЖ Лукас Моура может перебраться в китайскую Суперлигу, информирует le10sport.
По сведениям источника, 25-летний бразилец получил заманчивое предложение от "Бэйцзин Гоань". Однако в настоящее время футболист планирует продолжить выступление в Европе. В случае, если достойного предложения от клубов Старого Света он не получит, Моура будет готов перебраться в Китай.
Напомним, ПСЖ потерял Тиаго Силву. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Топ-30 самых дорогих игроков мира в возрасте до 21 года: часть 2
-
Изо льда да в пламень: выступления ЦСКА и "Спартака" в Лиге Чемпионов
-
Битва за путевку в плей-офф: "Заря" попробует во второй раз переиграть "Атлетик"
-
"Зенит" и "Реал Сосьедад" в очном противостоянии определят победителя группы
-
Битва за первое место: киевское "Динамо" принимает белградский "Партизан"
Лента новостей
-
Озил принял решение по своему будущему
-
Эссьен: "Азар может уйти в "Реал" и с легкостью выиграть "Золотой мяч"
-
ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену Эмери
-
Мутко: "За матч с Бразилией РФС не понес никаких расходов"
-
"Атлетико" теряет Гризманна
-
У "Реала" появилась новая трансферная цель в АПЛ
-
На Сери появился новый претендент из числа европейских топ-клубов
-
Кульков назвал причины разгромного поражения "Спартака" от "Ливерпуля"
-
Азар назвал свою трансферную стоимость
-
Зидан не заинтересован в подписании Де Хеа
-
Зимой "Валенсия" планирует усилиться защитником "Барселоны"
-
Кержаков: "Российский футбол вновь продемонстрировал свой уровень"
-
Зимой "Барселона" может приобрести замену для Маскерано
-
Лига Чемпионов: итоги и символическая сборная заключительного тура
-
Перед игрой с "Севильей" "Реал" потерял еще одного ключевого игрока
-
Коутиньо не исключил свой переход в "Барселону" в январе
-
Ингс близок к уходу из "Ливерпуля"
-
Московское "Динамо" хочет арендовать хавбека ЦСКА
-
"Антальяспор" уволил Леонардо
-
УЕФА назвала 8 номинантов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|64
|2
|Цзянсу Шунтиан
|30
|57
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|52
|4
|Шанхай Шенхуа
|30
|48
|5
|Бейджин Гуоан
|30
|43
|6
|Hebei CFFC
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
|30
|40
|8
|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
|30
|37
|10
|Тянцзин Теда
|30
|36
|11
|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
|12
|Чанчун Ятаи
|30
|35
|13
|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30