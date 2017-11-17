Моура не собирается возвращаться в Бразилию

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Моура не собирается возвращаться в БразилиюПолузащитник ПСЖ Лукас Моура не подтвердил слухи о том, что он ведет переговоры о возвращении в Бразилию.

По информации СМИ, в услугах футболиста заинтересован "Палмейрас".

"В последние дни я видел информацию о моем будущем в бразильских клубах. Хочу отметить, что мой агент никогда не контактировал с упомянутыми клубами", - отметил он.

Читайте: Лукас Моура рассказал, на какие жертвы идёт ради возвращения в стартовый состав ПСЖ | http://soccernews.ru

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