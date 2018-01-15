Моура объявил об уходе из ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лукас Моура подтвердил слухи о том, что он покинет французский клуб.

По словам футболиста, он больше не может оставаться в ПСЖ.

"Я слышал недавние заявления тренера. Для меня это, к сожалению, конец истории. Могу ли я остаться? Это будет очень сложно. "Манчестер Юнайтед"? Есть темы, о которых я не могу говорить. Английский футбол мне очень нравится, это самый сильный чемпионат", - отметил футболист.

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