Моура оценил шансы "Тоттенхэма" на победу в Лиге Чемпионов

Новичок "Тоттенхэма" Лукас Моура считает, что клуб способен побороться за победу в Лиге Чемпионов.

"Почему нет? Лига Чемпионов - самый тяжелый турнир, но, думаю, мы можем победить в нем, если мы всегда будем позитивно смотреть на вещи и много работать. Мы хорошо сыграли с "Ювентусом" на выезде. В Италии непросто забивать, мы добились хорошего результата и в Англии можем победить" - приводит слова Моуры Sky Sports.

Первый поединок закончился вничью (2:2). Ответная игра состоится 7 марта.

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