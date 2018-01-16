Моура получил предложение из Италии

Нападающий ПСЖ Лукас Моура может стать игроком "Наполи".

По информации Sky Sport Italia, итальянцы попытаются приобрести бразильца в том случае, если не смогут подписать полузащитника "Болоньи" Симоне Верди.

В текущем сезоне Моура провел за ПСЖ шесть матчей и забил один гол.

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