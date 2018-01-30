Моура прибыл в Лондон для перехода в "Тоттенхэм"

Полузащитник ПСЖ Лукас Моура практически оформил переход в лондонский "Тоттенхэм".

Хавбек уже прибыл в Лондон для завершения трансфера.

По информации Sky Sports, за новичка "шпоры" заплатят около 30 миллионов евро.

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