Моура прибыл в Лондон для перехода в "Тоттенхэм"

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Моура прибыл в Лондон для перехода в "Тоттенхэм"Полузащитник ПСЖ Лукас Моура практически оформил переход в лондонский "Тоттенхэм".

Хавбек уже прибыл в Лондон для завершения трансфера.

По информации Sky Sports, за новичка "шпоры" заплатят около 30 миллионов евро.

Читайте: Лукас Моура побывал на базе "Тоттенхэма"  | http://soccernews.ru

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