"Тоттенхэм" в компенсированное время упустил победу над "Ньюкаслом"

В рамках 3-го тура АПЛ "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Ньюкаслом".

На данный момент "шпоры" идут в чемпионате на седьмом месте, имея в активе 4 очка.

"Тоттенхэм" - "Ньюкасл" 1:1

Гол: Лукас Моура, 25 - 1:0, Уилсон (пен), 90+5 - 1:1

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Доэрти, Дэвис, Дайер, Уинкс, Ло Чельсо (Ндомбеле, 77), Лукас Моура (Ламела, 79), Хейбьерг, Сон Хын Мин (Бергвейн, 46), Кейн.

"Ньюкасл": Дарлоу, Фернандес, Манкильо, Ласселс, Ритчи (Льюис, 69), Альмирон (Кэрролл, 77), Шелви, Хендрик (Мерфи, 74), Хэйден, Жоэлинтон, Уилсон.

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